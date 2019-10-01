Мангалы и курение на российских балконах поставили вне закона

В России сегодня вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они, в частности, запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно этим изменениям, запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Здесь больше нельзя готовить шашлыки, зажигать свечи и, в принципе, курить.

При этом ТАСС обращает внимание на комментарий МЧС. В нем говорится, что соответствующее постановление российского правительства не запрещает курение на балконе и лоджии, если оно не создает угрозу пожарной безопасности.

«Курить на балконе можно, если это не угрожает возникновением пожара. В случае же возгорания из-за неосторожного курения курильщик будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности…», - пояснили в МЧС.

В случае пожара, возникшего из-за нарушений правил, предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП (нарушении требований пожарной безопасности, штраф для физлиц – до 5 тыс. руб.).

Фото: pixabay.com