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В России облегчили уплату ряда налогов

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Новосибирск
12:45 30 Сентября 2019
налоги, закон, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В России внесены поправки в Налоговый кодекс. Они упрощают процедуру уплаты налогов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поправки были разработаны правительством РФ. Их утвердил в форме федерального закона №327-ФЗ президент Владимир Путин.

Как отмечает ТАСС, новый закон упрощает подачу документов в налоговые органы - он предоставляет гражданам право подавать и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и другие документы через многофункциональные центры. Кроме того, налог на доходы физических лиц включается в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Прежде в него входили только налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги.

«Закон меняет предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения. В случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, этот срок сокращается с пяти до трех лет. Также закон упрощает процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов - вместо них направлять в налоговую необходимые бумаги и заявления будут уполномоченные госорганы», - отмечает также информагентство.

В числе других изменений – отмена для граждан обязанности декларирования доходов от продажи ценных бумаг и введения налогового агентирования. Кроме того, налогоплательщик теперь может подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений.

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