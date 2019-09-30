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Первый снег выпал в трех регионах Сибири

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Новосибирск
10:16 30 Сентября 2019
снег, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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На прошедших выходных в регионах Сибири выпал первый снег. Осадки зафиксированы в Новосибирской и Томской областях, а также в Кузбассе. Интенсивность составила от 1 до 6 мм, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега. Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). 

В Красноярске первые осадки прогнозируют в начале октября. Однако мокрый снег уже выпал в пригородных районах города, но успел растаять. В северных территория края снежный покров установился в середине сентября. 

Фото: kseniya.gribanova / Instagram

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