Первый снег выпал в трех регионах Сибири

На прошедших выходных в регионах Сибири выпал первый снег. Осадки зафиксированы в Новосибирской и Томской областях, а также в Кузбассе. Интенсивность составила от 1 до 6 мм, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега. Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В Красноярске первые осадки прогнозируют в начале октября. Однако мокрый снег уже выпал в пригородных районах города, но успел растаять. В северных территория края снежный покров установился в середине сентября.

Фото: kseniya.gribanova / Instagram