В последнее воскресенье сентября сибирским регионам пообещали снег

В последнее воскресенье сентября практически во всех регионах Сибирского федерального округа прогнозируется ухудшение погоды. Так, в Омской области 29 сентября синоптики обещают максимальную температуру +8 градусов днем и -1 ночью. Кроме того, там пойдут осадки - дождь и снег.

Антициклон накрыл и Новосибирскую область: порывистый ветер до 20 м/с, ночью местами температура опустится до -7 градусов, также пойдет мокрый снег.

В северо-западных районах Алтайского края мокрый снег, в предгорьях сильные дожди.

«На севере центральных районов Красноярского края в земледельческой зоне местами ожидается установление временного снежного покрова. На севере центральных районов на автодорогах местами гололедица», - предупредили синоптики.

Такая погода продержится ориентировочно до среды, 2 октября.