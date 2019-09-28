28 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В последнее воскресенье сентября сибирским регионам пообещали снег

Главная Общество
Новосибирск
11:52 28 Сентября 2019
снег, сибирь, похолодание, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В последнее воскресенье сентября практически во всех регионах Сибирского федерального округа прогнозируется ухудшение погоды. Так, в Омской области 29 сентября синоптики обещают максимальную температуру +8 градусов днем и -1 ночью. Кроме того, там пойдут осадки - дождь и снег.

Антициклон накрыл и Новосибирскую область: порывистый ветер до 20 м/с, ночью местами температура опустится до -7 градусов, также пойдет мокрый снег.

В северо-западных районах Алтайского края мокрый снег, в предгорьях сильные дожди.

«На севере центральных районов Красноярского края в земледельческой зоне местами ожидается установление временного снежного покрова. На севере центральных районов на автодорогах местами гололедица», - предупредили синоптики.

Такая погода продержится ориентировочно до среды, 2 октября.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Гонки по Красному проспекту Новосибирска берут на видеоконтроль

Гонки по Красному проспекту Новосибирска берут на видеоконтроль

27 Сентября 2019 г.
Здесь установят дополнительные системы фото- и видеофиксации
Новости Новосибирска: Документальные фильмы режиссеров из стран БРИКС покажут на старейшем фестивале неигрового кино в России

Документальные фильмы режиссеров из стран БРИКС покажут на старейшем фестивале неигрового кино в России

27 Сентября 2019 г.
Фестиваль в Екатеринбурге проводится с 1 по 6 октября 2019 года
Новости Новосибирска: Центральный травмпункт в Красноярске готов к открытию после ремонта

Центральный травмпункт в Красноярске готов к открытию после ремонта

27 Сентября 2019 г.
Врачи начнут принимать пациентов с 1 октября
Новости Новосибирска: В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

27 Сентября 2019 г.
Данный вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы.
Новости Новосибирска: Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

27 Сентября 2019 г.
Бракосочетание состоялось в Москве
Новости Новосибирска: На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

27 Сентября 2019 г.
Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

26 Сентября 2019 г.
Теперь начнутся наладка оборудования и ходовые испытания
Новости Новосибирска: В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

27 Сентября 2019 г.
Поставки «голубого топлива» по газопроводу в КНР стартуют 1 декабря
Новости Новосибирска: В Республике Алтай состоится конкурс сказителей

В Республике Алтай состоится конкурс сказителей

25 Сентября 2019 г.
Мастера горлового пения выступят в Национальном театре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356