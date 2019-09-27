Гонки по Красному проспекту Новосибирска берут на видеоконтроль

Власти Новосибирска решили бороться с любителями ночных авто- и мотогонок по главной автомагистрали города – Красному проспекту. Поводом стало большое число жалоб горожан на лихачей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблема обсуждалась сегодня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. На жалобы жителей указал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В качестве способа борьбы было предложено установление дополнительных систем контроля.

«Между ул. Горького и Советской мы за свой счет установим системы фото- и видеофиксации, которые в ночное время будут включаться и контролировать скоростной режим на отрезке между этими перекрестками. Далее от пл. Ленина до пл. Калинина мы предлагаем установить семь дополнительных стационарных боксов на существующих опорах. Днем они будут контролировать полосу общественного транспорта, а ночью их можно будет удалённо переключать, чтобы они фиксировали нарушителей скоростного режима», – привел пресс-центр мэрии предложение начальника ГБУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Виктора Шайдулу.

По данным ГИБДД, в этом году в Новосибирске произошло 727 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 947 человек, и 40 из них погибли. По сравнению с прошлым годом число ДТП уменьшилось на 17%.

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