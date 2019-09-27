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Документальные фильмы режиссеров из стран БРИКС покажут на старейшем фестивале неигрового кино в России

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Новосибирск
17:24 27 Сентября 2019
фестиваль, кино, брикс
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Впервые в рамках Открытого фестиваля документального кино «Россия», состоится спецпоказ неигровых фильмов, созданных режиссерами из стран БРИКС, который пройдет при информационной поддержке Международной медиасети TV BRICS. Фестиваль в Екатеринбурге проводится с 1 по 6 октября 2019 года.

Программная дирекция XXX Открытого фестиваля документальных фильмов «Россия» отобрала к показу заслужившие международное признание и награды картины режиссеров из Бразилии, Индии и Китая, которые войдут в программу специальных кинопоказов документального кино стран-участниц. Обширная география производства фильмов выбрана организаторами фестиваля неслучайно: зрителям предоставляется возможность расширить представление о современном документальном кино, сравнить уровень отечественной российской документалистики с зарубежным опытом.

Показы пройдут в несколько этапов: лучшие документальные фильмы Бразилии, Индии и Китая можно будет увидеть на большом экране 3 и 4 октября в Доме кино в Екатеринбурге. Кроме того, планируется показ документальной программы БРИКС и в других городах Свердловской области, где пройдут мероприятия фестиваля «Россия».

В рамках живых показов зрителям и участникам кинофорума будут также представлены ленты режиссеров из Швеции, Норвегии, Польши и Франции. Документальные фильмы режиссеров из Бразилии, Индии и Китая станут частью международной ретроспективы кинофестиваля «Россия».

Индийские режиссеры представят телефильм «Lighting their Dream» («Освещая мечты») о жизни отдаленной деревни, которая живет без электричества. Молодые изобретатели из числа местных жителей пытаются самостоятельно изобрести способ электрифицировать родную деревню, в прямом смысле принести людям свет. Фильм уже был отмечен на Национальном фестивале научных фильмов штата Пенджаб в Индии.

Бразильские фильммейкеры расскажут о необычной жизни самой известной фавелы Рио-де-Жанейро – Росинья, которую посещает около 3000 туристов в месяц. Картина «Gringo on slum» («Гринго в трущобах») молодого режиссера из Сан-Паулу Бруно Грациано – это рассказ о том, чем Росинья привлекает путешественников: нищета и насилие, уникальная архитектура, социальный колорит и неповторимая природа. Показ фильма «Gringo on slum» («Гринго в трущобах») поддерживает Бразильский культурный центр в Москве и онлайн-платформа Videocamp.

Китайскую кинодокументалистику на фестивале «Россия» представят China Xinhua News Network Corporation и Sanya Bright. Xinhua покажет свой фильм-исследование «Один пояс – один путь. Свет мудрости». Съемочная группа совершила путешествие в 270 000 километров, объехав 31 страну, чтобы собрать мнения экспертов о создании «нового шелкового пути XXI века». Фильм Sanya Bright посвящен культуре, традициям и современной жизни кварталов старого Пекина. Дух старой части города можно почувствовать именно в хутунах. Хутуны – это переулки и дворы, соединенные между собой.

Узнать больше о старейшем в стране и на постсоветском пространстве форуме кинодокументалистов можно будет  на официальном сайте международной сети.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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