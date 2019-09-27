27 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Начинать с Маркса: новосибирский дизайн-код опробуют на главном проспекте левобережья

Главная Общество
Новосибирск
17:22 27 Сентября 2019
чемпионат, дизайн, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

К мировым первенствам по волейболу и хоккею, которые пройдут в 2022-2023 годах, Новосибирск будет выглядеть по-другому. По крайней мере, те его территории, которые увидят большинство зарубежных гостей. И если уж не все, то хотя бы важнейшие из них. На это надеется и корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Городские власти завершают работу над архитектурно-художественном регламентом размещения информационных и рекламных конструкций. Об этом стало известно в ходе совместного заседания общественного совета при минкультуры Новосибирской области, общественного совета по независимой оценке качества услуг в сфере культуры и художественного совета мэрии.

«На прошлой неделе мы прошли самую сложную, наверное, комиссию совета депутатов, это комиссию по предпринимательству (комиссия горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству – Sibnovosti.ru). И мы получили одобрение комиссии по предпринимательству на проект этого нормативного акта», - поздравил участников встречи председатель муниципального худсовета Александр Ложкин.

Начинать с Маркса: новосибирский дизайн-код опробуют на главном проспекте левобережья

Фото: страница «Экспертный клуб Новосибирска» в соцсети Facebook

По его словам, документ должен был пройти дополнительное обсуждение в горсовете, и главе города осталось его завизировать. Причем, утверждения на сессии горсовета регламент не требует.

«Он (документ – Sibnovosti.ru) на столе у мэра», - подтвердил заместитель начальника отдела дизайна городской среды администрации Новосибирска Евгений Боярищев.

Напомним, работу над регламентом, частью которого является единый дизайн-код Новосибирска, в мэрии начали несколько лет назад. Первоначальную версию дизайн-кода худсовет рассматривал в ноябре 2017 года, а дополненную и переработанную - в марте 2018-го. В новом варианте предлагалось разделить весь город на пять типов пространств – от центральных магистралей до промышленных территорий. На каждой территории, в зависимости от ее категории, будут общие правила размещения нестационарных объектов, рекламных и информационных конструкций, табличек и указателей, осветительных приборов, оформления фасадов и витрин.

Начинать с Маркса: новосибирский дизайн-код опробуют на главном проспекте левобережья

Как признал Александр Ложкин, стимулом к внедрению дизайн-кода стали предстоящие крупные международные спортивные форумы. В 2022 году Новосибирск примет несколько матчей мужского первенства мира по волейболу, а в следующем году проведет (возможно, вместе с Омском) молодежный чемпионат мира по хоккею.

«Сейчас выделены так называемые гостевые маршруты. Это основные улицы Новосибирска, где в первую очередь будут проводиться мероприятия по улучшению качества городской среды. Это будет комплекс мероприятий. Это касается внедрение дизайн-кода, ликвидации рекламных конструкций, уменьшение рекламных конструкций к оптимальному числу и оптимальному формату. Приведение к оптимальному состоянию нестационарных торговых объектов», - рассказал глава худсовета.

Кроме того, городские власти уделят внимание в этом плане «зонам гостеприимства». То есть местам, которые будут прежде всего будут попадаться на гостям на глаза. В первую очередь, речь идет о центре города и проспекте Маркса в его левобережной части.

«Архитектурный университет (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет – Sibnovosti.ru) сделал большую исследовательскую работу полностью по проспекту Маркса… Мы имеем сегодня эту базу для того, чтобы дальше начинать работать. Первый проект у нас будет – это проспект Маркса, где мы отработаем и внедрение дизайн-кода и внедрение паспортов фасадов…», - расставил приоритеты Александр Ложкин.  

Начинать с Маркса: новосибирский дизайн-код опробуют на главном проспекте левобережья

Фото: электронный справочник 2ГИС

По словам Евгения Боярищева, компании и рекламные агентства уже знакомы с положениями регламента. По его словам, в отдел дизайна городской среды подано «огромное количество» заявок на размещение рекламы и вывесок на фасадах, которые требуют согласования. Впрочем, зачастую, вывески сначала устанавливаются, а уже затем владельцы предприятий пытаются их согласовать. В результате, в городе заметно выросло число завешанных рекламных конструкций, что никак его не украшает.

Начинать с Маркса: новосибирский дизайн-код опробуют на главном проспекте левобережья

Фото: Станислав Соколов

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Гонки по Красному проспекту Новосибирска берут на видеоконтроль

Гонки по Красному проспекту Новосибирска берут на видеоконтроль

27 Сентября 2019 г.
Здесь установят дополнительные системы фото- и видеофиксации
Новости Новосибирска: Документальные фильмы режиссеров из стран БРИКС покажут на старейшем фестивале неигрового кино в России

Документальные фильмы режиссеров из стран БРИКС покажут на старейшем фестивале неигрового кино в России

27 Сентября 2019 г.
Фестиваль в Екатеринбурге проводится с 1 по 6 октября 2019 года
Новости Новосибирска: Центральный травмпункт в Красноярске готов к открытию после ремонта

Центральный травмпункт в Красноярске готов к открытию после ремонта

27 Сентября 2019 г.
Врачи начнут принимать пациентов с 1 октября
Новости Новосибирска: В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

27 Сентября 2019 г.
Данный вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы.
Новости Новосибирска: Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

27 Сентября 2019 г.
Бракосочетание состоялось в Москве
Новости Новосибирска: На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

27 Сентября 2019 г.
Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно
Новости компаний
20/09
SIGMA переводит страхование в Сибири в цифровой режим
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский минстрой выступит учредителем фонда защиты прав дольщиков

Новосибирский минстрой выступит учредителем фонда защиты прав дольщиков

26 Сентября 2019 г.
Издано постановление о создании новой некоммерческой организации
Новости Новосибирска: В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

26 Сентября 2019 г.
Теперь начнутся наладка оборудования и ходовые испытания
Новости Новосибирска: В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

27 Сентября 2019 г.
Поставки «голубого топлива» по газопроводу в КНР стартуют 1 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356