Начинать с Маркса: новосибирский дизайн-код опробуют на главном проспекте левобережья

К мировым первенствам по волейболу и хоккею, которые пройдут в 2022-2023 годах, Новосибирск будет выглядеть по-другому. По крайней мере, те его территории, которые увидят большинство зарубежных гостей. И если уж не все, то хотя бы важнейшие из них. На это надеется и корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Городские власти завершают работу над архитектурно-художественном регламентом размещения информационных и рекламных конструкций. Об этом стало известно в ходе совместного заседания общественного совета при минкультуры Новосибирской области, общественного совета по независимой оценке качества услуг в сфере культуры и художественного совета мэрии.

«На прошлой неделе мы прошли самую сложную, наверное, комиссию совета депутатов, это комиссию по предпринимательству (комиссия горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству – Sibnovosti.ru). И мы получили одобрение комиссии по предпринимательству на проект этого нормативного акта», - поздравил участников встречи председатель муниципального худсовета Александр Ложкин.

Фото: страница «Экспертный клуб Новосибирска» в соцсети Facebook

По его словам, документ должен был пройти дополнительное обсуждение в горсовете, и главе города осталось его завизировать. Причем, утверждения на сессии горсовета регламент не требует.

«Он (документ – Sibnovosti.ru) на столе у мэра», - подтвердил заместитель начальника отдела дизайна городской среды администрации Новосибирска Евгений Боярищев.

Напомним, работу над регламентом, частью которого является единый дизайн-код Новосибирска, в мэрии начали несколько лет назад. Первоначальную версию дизайн-кода худсовет рассматривал в ноябре 2017 года, а дополненную и переработанную - в марте 2018-го. В новом варианте предлагалось разделить весь город на пять типов пространств – от центральных магистралей до промышленных территорий. На каждой территории, в зависимости от ее категории, будут общие правила размещения нестационарных объектов, рекламных и информационных конструкций, табличек и указателей, осветительных приборов, оформления фасадов и витрин.

Как признал Александр Ложкин, стимулом к внедрению дизайн-кода стали предстоящие крупные международные спортивные форумы. В 2022 году Новосибирск примет несколько матчей мужского первенства мира по волейболу, а в следующем году проведет (возможно, вместе с Омском) молодежный чемпионат мира по хоккею.

«Сейчас выделены так называемые гостевые маршруты. Это основные улицы Новосибирска, где в первую очередь будут проводиться мероприятия по улучшению качества городской среды. Это будет комплекс мероприятий. Это касается внедрение дизайн-кода, ликвидации рекламных конструкций, уменьшение рекламных конструкций к оптимальному числу и оптимальному формату. Приведение к оптимальному состоянию нестационарных торговых объектов», - рассказал глава худсовета.

Кроме того, городские власти уделят внимание в этом плане «зонам гостеприимства». То есть местам, которые будут прежде всего будут попадаться на гостям на глаза. В первую очередь, речь идет о центре города и проспекте Маркса в его левобережной части.

«Архитектурный университет (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет – Sibnovosti.ru) сделал большую исследовательскую работу полностью по проспекту Маркса… Мы имеем сегодня эту базу для того, чтобы дальше начинать работать. Первый проект у нас будет – это проспект Маркса, где мы отработаем и внедрение дизайн-кода и внедрение паспортов фасадов…», - расставил приоритеты Александр Ложкин.

Фото: электронный справочник 2ГИС

По словам Евгения Боярищева, компании и рекламные агентства уже знакомы с положениями регламента. По его словам, в отдел дизайна городской среды подано «огромное количество» заявок на размещение рекламы и вывесок на фасадах, которые требуют согласования. Впрочем, зачастую, вывески сначала устанавливаются, а уже затем владельцы предприятий пытаются их согласовать. В результате, в городе заметно выросло число завешанных рекламных конструкций, что никак его не украшает.

Фото: Станислав Соколов