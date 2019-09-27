27 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Центральный травмпункт в Красноярске готов к открытию после ремонта

Главная Общество
Новосибирск
16:10 27 Сентября 2019
красноярск, общество, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершен ремонт травмпункта на ул. Ленина, 150. Врачи начнут принимать пациентов с 1 октября, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Минздрава.

Строители отремонтировали холл медучреждения, регистратуру и гардероб. В здании обустроили пандусы и сделали санитарные комнаты удобными для пациентов с ограниченными возможностями.

«В обновленном медицинском учреждении установлен новый цифровой рентгенаппрат. Благодаря современному оборудованию рентгеновские снимки будут более высокого качества, кроме того, увеличится пропускная способность кабинета», - добавили в министерстве здравоохранения.

Ремонт травмпункта был косметическим. На это потребовалось более 2 млн рублей. Еще 12 млн потратили на покупку цифрового рентгенаппарата.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

27 Сентября 2019 г.
Данный вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы.
Новости Новосибирска: Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

27 Сентября 2019 г.
Бракосочетание состоялось в Москве
Новости Новосибирска: На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

27 Сентября 2019 г.
Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно
Новости Новосибирска: Фильм телеканала «Продвижение» продемонстрировали в Париже

Фильм телеканала «Продвижение» продемонстрировали в Париже

26 Сентября 2019 г.
Картина стала вторым фильмом трилогии «Театрон
Новости Новосибирска: Правило «звонок дается для учителя» признано незаконным в Новосибирской области

Правило «звонок дается для учителя» признано незаконным в Новосибирской области

26 Сентября 2019 г.
По требованию прокуратуры изменены школьные нормы внутреннего распорядка
Новости Новосибирска: Новосибирский зоопарк получил парагвайскую анаконду

Новосибирский зоопарк получил парагвайскую анаконду

26 Сентября 2019 г.
Змея отдыхает после дороги в закрытом павильоне
Новости компаний
20/09
SIGMA переводит страхование в Сибири в цифровой режим
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае ожидают небывалый урожай зерна

В Китае ожидают небывалый урожай зерна

23 Сентября 2019 г.
Посевные площади сои выросли, а риса и кукурузы - сократились
Новости Новосибирска: Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

24 Сентября 2019 г.
В Дасине установлено новейшее оборудование
Новости Новосибирска: В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

26 Сентября 2019 г.
Теперь начнутся наладка оборудования и ходовые испытания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356