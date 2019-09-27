Центральный травмпункт в Красноярске готов к открытию после ремонта

В Красноярске завершен ремонт травмпункта на ул. Ленина, 150. Врачи начнут принимать пациентов с 1 октября, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Минздрава.

Строители отремонтировали холл медучреждения, регистратуру и гардероб. В здании обустроили пандусы и сделали санитарные комнаты удобными для пациентов с ограниченными возможностями.

«В обновленном медицинском учреждении установлен новый цифровой рентгенаппрат. Благодаря современному оборудованию рентгеновские снимки будут более высокого качества, кроме того, увеличится пропускная способность кабинета», - добавили в министерстве здравоохранения.

Ремонт травмпункта был косметическим. На это потребовалось более 2 млн рублей. Еще 12 млн потратили на покупку цифрового рентгенаппарата.