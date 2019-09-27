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В России могут создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг

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Новосибирск
14:55 27 Сентября 2019
база, услуги, жкх, россияне
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Данный вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщают «Известия».

Систему намерены реализовать к апрелю 2020 года, предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно.

Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, сейчас обсуждается. Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН, которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или налоговой.

Фото vk.com

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