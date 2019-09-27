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Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

Главная Общество
Новосибирск
11:17 27 Сентября 2019
свадьба, борьба, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска Роман Власов женился. О переменах в его личной жизни сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Избранницей 28-летнего новосибирского борца стала одна из лучших российских шпажисток, уроженка города Дзержинска Нижегородской области Виолетта Колобова. Она является бронзовым призером олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, Виолетта Колобова дважды побеждала на чемпионатах мира в командной шпаге – в 2013 и 2014 годах, а в этом году стала серебряным призером.

Фото с церемонии Виолетта Колобова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. Судя по ним, бракосочетание состоялось в Москве. Одним из гостей стал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска Александр Карелин.

Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

Напомним, Роман Власов выигрывал олимпийские игры в 2012 и 2016 годах.

Фото: страница Виолетты Колобовой в соцсети Instagram

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