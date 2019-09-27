На красноярской железной дороге впервые появились билеты по невозвратным тарифам

Невозвратные билеты по сниженным ценам теперь доступны и для пассажиров красноярской железной дороги. Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно в купе поезда № 105/106 Красноярск – Новосибирск – Красноярск. При покупке такого билета можно сэкономить до 70% от стоимости.

«Билеты по невозвратному тарифу продаются только в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. Ввод в продажу невозвратных билетов осуществляется поэтапно. Впервые они стали доступны пассажирам поездов № 25/26 Москва – Ижевск и № 739/740 Москва – Воронеж 20 января 2019 года», - рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В КрасЖД отмечают, что сдать невозвратный билет можно только при несчастном случае или технических проблемах на железной дороге. В таких ситуациях необходимо обращаться в кассу с подтверждающими документами.