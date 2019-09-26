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Фильм телеканала «Продвижение» продемонстрировали в Париже

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Новосибирск
19:39 26 Сентября 2019
фильм, проект, париж
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Документальную картину «Ковчег Римаса», посвященную истории Театра имени Вахтангова и его художественного руководителя Римаса Туминаса, продемонстрировали в Париже. Картина стала вторым фильмом трилогии «Театрон», созданной телеканалом «Продвижение». Креативным продюсером проекта выступил главный режиссер Международной медиасети TV BRICS Алексей Ковальчук. Премьера фильма в 2016 году была приурочена к 10-летию работы именитого режиссёра в качестве художественного руководителя «вахтанговцев». 

«Ковчег Римаса» был представлен широкой аудитории в рамках большого гастрольного тура к 100-летию Театра имени Вахтангова во Франции. 55-минутный фильм рассказывает историю одного из лучших театров страны и его выдающегося художественного руководителя, раскрывая творческое начало человека и его служение искусству.

Трилогия «Театрон» посвящена современным технологиям и художественным приемам и приглашает зрителей услышать, прочувствовать и полюбить театр XXI века. Также проект носит и просветительскую задачу - стать связующим звеном между элитарной театральной публикой и массовым зрителем.

Кинопоказ документальной картины «Ковчег Римаса» состоялся в Российском центре науки и культуры и стал дополнением к двенадцати показам известных постановок Туминаса в Театре Мариньи. Великолепным сюрпризом для парижской публики стала творческая встреча с художественным руководителем Театра имени Вахтангова и народным артистом РФ Сергеем Маковецким, организованная во время гастролей театра. На вечере, прошедшем под эгидой Года театра в России, обсуждались интересные гостям темы театрального закулисья: творчество, жизнь актёров и театра, легенды и любимые истории, которые неизменно сопровождали на протяжении десятилетий творческий процесс создания великих театральных постановок.

Познакомиться с фильмом «Ковчег Римаса» можно на официальном канале телеканала «Продвижение» на видеохостинге YouTube.

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