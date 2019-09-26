Правило «звонок дается для учителя» признано незаконным в Новосибирской области

Школьное правило «звонок дается для учителя» противоречит законодательству. К такому выводу пришли в органах прокуратуры Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прокуратура Маслянинского района региона опротестовала локальные акты школ, положения которых, по ее мнению, нарушали права и законные интересы учащихся.

«Установлено, что в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

По оценке надзорного ведомства, это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. В прокуратуре подчеркнули, что, согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

По данным областной прокуратуры, эти положения уже исключены из школьных правил.

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