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Новосибирский зоопарк получил парагвайскую анаконду

Главная Общество
Новосибирск
10:30 26 Сентября 2019
коллекция, вода, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
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В коллекции рептилий Новосибирского зоопарка пополнение. Впервые здесь появилась парагвайская анаконда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Змею доставили из Санкт-Петербурга. Молодой самец пока находится в павильоне, закрытом для посещений. Он все время проводит на стволе дерева под согревающей лампой.

«Известно, что анаконды любят воду, но к бассейну с водой наш новенький интереса пока не проявляет. Ему нужно отогреться с дороги. Самцу всего два года, он не более 60 см в длину. Представителя самых больших змей в мире в нем пока узнают только зоологи», - рассказали в зоопарке.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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