Новосибирский зоопарк получил парагвайскую анаконду

В коллекции рептилий Новосибирского зоопарка пополнение. Впервые здесь появилась парагвайская анаконда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Змею доставили из Санкт-Петербурга. Молодой самец пока находится в павильоне, закрытом для посещений. Он все время проводит на стволе дерева под согревающей лампой.

«Известно, что анаконды любят воду, но к бассейну с водой наш новенький интереса пока не проявляет. Ему нужно отогреться с дороги. Самцу всего два года, он не более 60 см в длину. Представителя самых больших змей в мире в нем пока узнают только зоологи», - рассказали в зоопарке.