TV BRICS расскажет о новостях саммита МЭА БРИКС

Ежегодный Саммит Молодёжного энергетического агентства БРИКС пройдет при поддержке Международной медиасети TV BRICS в Москве 4 и 5 октября 2019 года и станет центральным мероприятием в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Саммит проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Среди организаторов выступают Молодежное энергетическое агентство БРИКС и Московский государственный институт (университет) международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером по организации выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Мероприятие посетят активные представители отраслевой молодежи БРИКС и других стран, в том числе Египта и Турции: всего ожидается 90 делегатов, прошедших конкурсный отбор, и более 100 участников программы. В работе саммита примут участие представители Минэнерго России, МИД России, Росмолодежи, Россотрудничества, ведущих отраслевых компаний российского и мирового топливно-энергетического комплекса, в том числе ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорации «Росатом», АО «Зарубежнефть», ПАО «РусГидро» и других; среди участников саммита - эксперты общественных организаций, фондов и ведущих отраслевых учебных заведений БРИКС.

В течение двух дней молодежь примет участие в мероприятиях «Российской энергетической недели» с участием руководства и экспертов международных организаций, ведущих российских нефтегазовых, электроэнергетических и генерирующих компаний, участники обсудят волнующие их вопросы с высокопоставленными представителями правительства и бизнеса. Ключевыми темами съезда станут вопросы развития индустрии в измерении «Энергетика 4.0», вопросы взаимодействия молодых профессионалов и учёных в цифровом пространстве.

Ожидаемыми событиями Саммита станут презентация Концепции развития молодёжного энергетического сотрудничества на период председательства Российской Федерации в объединении стран БРИКС в 2020 году и презентация Молодежного прогноза глобального энергетического развития «BRICS Youth Energy Outlook 2019», над которым работали молодежные группы из более 10 университетов стран и свыше 100 исследователей БРИКС.

Саммит Молодёжного энергетического агентства БРИКС впервые состоялся в 2018 году в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», став уникальной площадкой по вопросам молодёжного энергетического сотрудничества и выработке предложений по скоординированной молодежной политике в области энергетики стран объединения.

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Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.