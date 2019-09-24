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Кубок автомобильного биатлона «Живая сталь» впервые пройдет в Подмосковье при поддержке TV BRICS

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Новосибирск
21:29 24 Сентября 2019
шоу, авто, праздник
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Первый в России Кубок автомобильного биатлона «Живая сталь» состоится 28 сентября на территории деревни Лызлово Рузского городского округа при поддержке Международной медиасети TV BRICS. Более 200 участников покажут высший пилотаж  в различных категориях автотранспорта: автобиатлон, кантри-кросс, джип-триал, стандарт авто и мад рейсинг. Для гостей подготовлена интенсивная программа: отборочный этап кубка ДОСААФ России по джип-триалу 2019, «Мото Цунами», зрелищные заезды, накал соревновательных страстей, адреналин в воздухе, скорость и точность!

Зрелищное шоу начнется в 11:00. Главный судья кубка - Кузьмич Алексей Ростиславович, мастер спорта международного класса, неоднократный участник и призер Кубка мира по ралли-рейдам, ралли-марафонов «DAKAR» и «Шелковый Путь», руководитель единственной школы ралли-рейдовых штурманов в России. 

Кубок автомобильного биатлона «Живая сталь» впервые пройдет в Подмосковье при поддержке TV BRICS

Гостей спортивного мероприятия ждет множество интересных активностей для всей семьи: военно-историческая реконструкция, выставка «Оружие победы», мастер-классы, торговые ряды,  фудкорты и фотозона. Также посетители смогут лично пообщаться с известными штурманами, пилотами, представителями  различных известных автомобильных  клубов, посмотреть, как устроен исторический военно-полевой лагерь, и своими глазами увидеть автомобили-легенды.

Финальным подарком для всех гостей и участников фестиваля станет большой концерт  с участием звезд рока.

Кубок автомобильного биатлона «Живая сталь» впервые пройдет в Подмосковье при поддержке TV BRICS

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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