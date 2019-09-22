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Котятам алтайского ирбиса дали имена из сказки Андерсена

Главная Общество
Новосибирск
15:43 22 Сентября 2019
имена, животные, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Получили имена котята снежного барса (ирбиса), которых зафиксировали фотоловушки на плато Укок в Республике Алтай. Конкурс проводил Всемирный фонд дикой природы, а участвовали в нем пользователи соцсетей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего было предложено около 300 вариантов. По данным официального сайта региона, по итогам финального голосования победили имена Кай/Кая и Герда/Герд. Дело в том, что пол детенышей пока не определен.

Впервые эту семью ирбиса на Укоке фотоловушка запечатлела в 2017 году. Маме сразу присвоили кличку Южанка, а котята до сих пор оставались безымянными. 

По результатам учета снежного барса в 2019 году, в России обитает как минимум 65 этих животных. Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года проект по восстановлению популяции ирбиса стартовал в Красноярском крае.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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