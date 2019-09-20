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SIGMA переводит страхование в Сибири в цифровой режим

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Новосибирск
20:01 20 Сентября 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Вслед за турагентствами переходит в онлайн и страховой бизнес. Все страховые продукты теперь можно приобрести на площадке www.sigma.broker.

Еще полтора-два года назад в некоторых регионах России для того, чтобы  купить полис ОСАГО, людям приходилось записываться по ночам и буквально драться за место в очередях. Но за последние 1,5 года страховой рынок коренным образом изменился – все страховые услуги теперь можно приобрести онлайн на площадках, подобных www.sigma.broker. 

В 2019 году в России была запущена новая ИТ платформа SIGMA, позволяющая потребителям страховых услуг приобрести все основные страховые продукты (застраховать ОСАГО, ВЗР, Квартиру, ДМС и др.), минуя этап длительного поиска страховщика и поездки в офисы страховых компаний.

На SIGMA полис выписывается онлайн и приходит на электронную почту клиенту в течение 1-2 минут. Достигнуто это за счет того, что SIGMA проинтегрирована с крупнейшими (ТОП-10) российскими страховыми компаниями и имеет возможность вывода в онлайн наиболее востребованных страховых продуктов. 

Для профессиональных страховых агентов, их в Сибири работает более 10 тыс. человек, SIGMA предоставляет возможность использования полнофункционального страхового онлайн-интерфейса для оформления договоров страхования в электронном виде. 

ИТ платформа SIGMA была создана в 2018 году командой с более чем 16 летним опытом руководства крупнейшими российскими страховыми компаниями.

Фото: www.sigma.broker

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