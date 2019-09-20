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Белорусская ярмарка в Новосибирске устроится у вокзала

Главная Общество
Новосибирск
15:46 20 Сентября 2019
белоруссия, ярмарка, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Выставка-ярмарка продукции белорусских предприятий возвращается в Новосибирск. Она откроется 28 сентября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра мэрии, для участия в выставке-ярмарке заявилось более 30 предприятий. На этот раз она будет организована на привокзальной площади им. Гарина-Михайловского.

Ярмарка проходила в центре Новосибирска в течение нескольких лет. Но в прошлом году она не состоялась, по данным пресс-центра мэрии, «по техническим причинам».

Выставка-ярмарка будет работать до 6 октября.

Фото: pixabay.com

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