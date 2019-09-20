Вьетнам организует поток своих студентов в вузы Новосибирска

Вьетнам готов отправлять в Новосибирск на учебу ежегодно тысячи студентов. Об этом стало известно в ходе форума технологического развития «Технопром-2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективах расширения связей с Вьетнамом в сфере образования новосибирский губернатор Андрей Травников рассказал на встрече с представителями высшей школы. Ранее он обсудил перспективы обучения с генконсулом этой страны в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги. По словам генконсула, Вьетнам в ближайшие годы намерен направлять в Новосибирскую область на обучение ежегодно 2-2,5 тыс. студентов для получения специальностей по направлениям «архитектура» и «строительство».

«Наш регион был выбран из-за удобного географического положения, отлаженного авиасообщения с Республикой Вьетнам и высокими рейтингами новосибирских вузов», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства области.

Здесь работают, в частности, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. По данным сайта правительства региона, вузам Новосибирска не хватает примерно 5 тыс. мест для размещения иностранных студентов.

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