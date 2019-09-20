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В России могут исчезнуть некоторые профессиональные праздники

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Новосибирск
14:04 20 Сентября 2019
россия, праздники
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В России могут отменить некоторые старейшие профессиональные праздники, сообщает газета «Коммерсант».

В настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников, отмечает издание.

В частности, это может коснуться таких праздников как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должен быть подготовлен к 15 ноября.

Фото pikabu.ru

 

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