В России могут исчезнуть некоторые профессиональные праздники

В России могут отменить некоторые старейшие профессиональные праздники, сообщает газета «Коммерсант».

В настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников, отмечает издание.

В частности, это может коснуться таких праздников как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должен быть подготовлен к 15 ноября.

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