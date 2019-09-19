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Звёздные прогнозы и автомобильная рубрика – новинки на «ПИ FM»

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Новосибирск
19:33 19 Сентября 2019
радиостанция, новинка
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Сразу две горячих новинки приготовило для своих слушателей «Первое Интернациональное Радио ПИ FM»!

Каждый будний день, в 10:30 и 18:30, наш автоэксперт Антон Астров будет рассказывать о свежих новостях автомобильной индустрии. Самые ожидаемые новинки автопрома, полезные советы автовладельцам, важные изменения в ПДД: все это и не только - в авторской программе «Автотема» на ПИ FM.

А для тех, кто привык прислушиваться к астрологическим прогнозам, каждое утро в эфире «Первого Интернационального» будет звучать самый свежий гороскоп! Узнать, что обещают на текущий день звезды, можно каждый час, с 6 до 10 утра.

Не пропустите осенние новинки от «ПИ FM»! 

Звёздные прогнозы и автомобильная рубрика – новинки на «ПИ FM»

Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

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