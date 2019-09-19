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В Новосибирске енотов позвали к столу

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Новосибирск
17:10 19 Сентября 2019
кафе, открытие, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске открылось первое енотокафе. Оно работает по принципу уже довольно распространенных в России кафе с кошками и собаками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заведение EnoTime работает в центре Новосибирска. Там живут еноты Ева, Фил, Боря и Лиза. С ними можно играть, но кормить позволяется только специальной пищей, приобретенной в кафе. Удовольствие провести время со зверьками стоит посетителю 400 руб. в час.

«Если енот сам не хочет к вам подходить, то гоняться за ним и хватать его категорически запрещено. Хотя обещают, что еноты-разбойники обязательно заинтересуются вами и захотят поиграть», - говорится в посте, размещенном на странице «Типичный Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Владельцы EnoTime подчеркивают, что посетить заведение можно только по предварительной записи.

Напомним, первое котокафе в Новосибирске открылось в 2016 году. Первое песокафе – в начале 2018-го.

Фото: страница EnoTime в Instagram

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