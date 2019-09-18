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Госслужащих в странах БРИКС предложили обучать защите малого и среднего бизнеса

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Новосибирск
20:53 18 Сентября 2019
брикс, форум
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На Уфимском бизнес-форуме ШОС и БРИКС, который пройдет 26 и 27 сентября при поддержке Международной медиасети TV BRICS, Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР подпишут Хартию о защите прав предпринимателей. Авторы объединили в документе опыт юристов из всех стран-участниц БРИКС и предлагают по-новому взглянуть на защиту малого и среднего бизнеса. Например, выдвинута идея целенаправленно обучать государственных служащих защите малого и среднего бизнеса.

Подписание хартии состоится 26 сентября на площадке Пятого международного экономического форума в Уфе, спецификой которого является защита и поддержка малого и среднего бизнеса в регионах стран-участниц ШОС и БРИКС. На данный момент у мероприятия нет мировых аналогов подобного уровня.

«Предстоящий Пятый юбилейный форум в Уфе – одна из важнейших и набирающих все большую популярность международных площадок для презентации экономических и инвестиционных возможностей стран и регионов. Мы заинтересованы в расширении контактов с регионами стран-участниц ШОС и БРИКС, использовании их лучшего опыта по развитию малого и среднего предпринимательства, новых инструментов поддержки, в повышении роли бизнес-сектора в развитии экономики и социальной сферы наших стран», – сообщил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию нарушениям прав предпринимателей и их незаконному преследованию – еще одна из важных задач, которую ставят перед собой правозащитники, работавшие над документом. В разработке хартии принимали участие представители всех пяти стран-участниц БРИКС. С российской стороны разработчиками выступили Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Опыт разработки «Уфимской Хартии» совместно с российской стороной высоко оценили иностранные юристы, в числе которых Генеральный секретарь Бразильской коллегии адвокатов комитета по иностранным делам Бруно Барата.

 Юбилейный Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 26 и 27 сентября примет в Уфе 2500 представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов и общественных деятелей из 30 стран мира, а также представителей международных организаций (ЮНИДО, ЮНЕСКО и др.). К участию в форуме приглашен Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках форума участникам и гостям будут представлены 100 инвестиционных проектов Башкортостана.

Познакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте: https://sco-brics.ru/

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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