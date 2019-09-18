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«МедИнвестГрупп» поможет Новосибирской области бороться с онкологией

Главная Общество
Новосибирск
11:05 18 Сентября 2019
онкология, соглашение, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве с ООО «МедИнвестГрупп». Оно предполагает разработку и реализацию концепции онкологической медицинской помощи в регионе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи», - говорится в сообщении на сайте правительства Новосибирской области.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в 2019 году в Новосибирской области предполагается разработать программу борьбы с раком. Согласно региональному проекту, смертность от новообразований, в том числе злокачественных, должна сократиться с 217,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 185 в 2024-м. На реализацию регионального проекта планируется направить более 7,2 млрд руб.

В марте 2019 года в Новосибирске побывали специалисты ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» минздрава России. Они пришли к выводу, что действующая в регионе концепция оказания помощи онкологическим больным должна быть переформатирована, чтобы стать эффективной.

По данным сайта «МедИнвестГрупп», компания сеть ядерной медицины, охватывающую несколько российских регионов.  

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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