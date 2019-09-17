Молния попала в движущийся автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске молния попала в автомобиль, двигавшийся по шоссе. Обошлось без пострадавших, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорожный инцидент произошел в минувшее воскресенье во время сильной грозы. Toyota RAV4 двигалась по Бердскому шоссе. По данным группы службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», молния попала во внешнюю антенну автомобиля. Ее зафиксировала камера видеорегистратора на другой машине.

«Сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознается ключ. Кстати, молния вышла через колесо, опалив покрышку и диск», - приводится в сообщении рассказ специалиста автосервиса АСТ-54, куда обратилась хозяйка Toyota RAV4.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в августе 2018 года в Алтайском крае молния ударила в автомобиль мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Глава города тогда также не пострадал.

Фото: страница службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»