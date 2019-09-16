Хорошие книги в плохую погоду

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Новосибирск
18:03 16 Сентября 2019
погода, фестиваль, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске прошел книжный фестиваль «Новая книга». Многие популярные и неизвестные широкому кругу читателей издательства представили новосибирцам свои новинки в палатках, разбитых в самом центре города – в Первомайском сквере. По традиции программа фестиваля включала встречи с авторами и издателями. «Новая книга» завершилась в непростых климатических условиях. «Воскресный ливень в три захода уничтожил вторую половину программы третьего дня», - написал по этому поводу на своей странице в Facebook куратор фестиваля Михаил Фаустов.

Фото: Sibnovosti.ru; страница фестиваля «Новая книга» в соцсети «ВКонтакте»

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