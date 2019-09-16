Минтруд обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

Тестирование коснется компаний из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства, сообщают сегодня «Известия».

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

В организации отметили, что сегодня предприятия переходят на новый график из-за финансовых трудностей, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

По мнение профсоюзов, в таких условиях четырехдневная рабочая неделя – средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера зарплаты.

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