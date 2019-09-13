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Телезрителей познакомят с фестивальным документальным кино и его историей

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Новосибирск
17:09 13 Сентября 2019
документальное кино, кинофестиваль
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14 сентября на телеканале «Продвижение» стартуют специальные показы отечественного документального кино. Ретроспектива пройдет в преддверии 30-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» и будет включать лучшие фильмы участников конкурса прошлых лет. Знакомиться с фестивальным кино телезрители смогут каждые субботу и воскресенье в 10:00.

«Документальное кино - отражение жизни во все ее времена: яркие, напряженные, непростые.  Главный объект его внимания и исследования - человек. В лучших своих образцах российское документальное кино всегда было и остается искусством, возвышающим (а не принижающим) человеческую душу. Документальные фильмы, увы, давно редкие гости на телеэкране. Тем ценнее, что в юбилейный год лучшие фильмы конкурсной программы посмотрят зрители телеканала «Продвижение» - подчеркнула программный директор Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко.

В оргкомитете Открытого фестиваля документального кино «Россия» отмечают, что подобная ретроспектива в телеэфире пройдет впервые за всю историю старейшего в стране и на постсоветском пространстве форума кинодокументалистов. Среди отобранных фильмов картины, отмеченные в разные годы специальными наградами жюри, получившие призы зрительских симпатий, а также фильм-обладатель Гран-при.

К телепремьере ретроспективы кинофестиваля «Россия» редакция канала «Продвижение» подготовила специальный цикл передач о кинодокументалистике «Проект 123/19». Серия интервью с известными киноведами, режиссерами, критиками будет предварять показы документальных фильмов фестиваля. Ведущие эксперты российской киноиндустрии представят свой взгляд на героев и сюжеты неигровой реальности, попробуют предсказать будущее этого вида искусства и расскажут историю становления самого жанра доккино. Среди экспертов «Проекта 123/19» культуролог, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Андрей Шемякин, историк кино, доцент кафедры киноведения ВГИКа Николай Изволов, кандидат искусствоведения, куратор курса "Практическая кинокритика" Московской школы кино Всеволод Коршунов. В ближайших выпусках «Проекта 123/19» эксперты обсудят подлинность и обман в документальном кино, объяснят, почему исчезает документальное наследие прошлого, поговорят о том, чем привлекает неигровое кино молодых режиссеров.  

Подробнее можно посмотреть на официальной странице проекта в YouTube.

В этом году впервые на фестивале «Россия» будет вручен приз «За сохранение и развитие теледокументалистики», учрежденный телеканалом «Продвижение». Сертификатами, дающими право на показ фильма в эфире телеканала «Продвижение», будут награждены авторы лучших фестивальных работ.

Фестиваль «РОССИЯ» - старейший и самый известный форум документалистов России и государств постсоветского пространства. Все годы своего существования фестиваль занимается пропагандой документального кино, способствует формированию его высокого социально-культурного статуса, сохранению единого кинематографического пространства на огромной постсоветской территории, развитию исторического кинематографического наследия. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятия фестиваля пройдут с 1 по 6 октября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске, Невьянске, Первоуральске. XXX Открытый фестиваль документального кино «Россия» представит в рамках специальных показов лучшие работы режиссеров Франции, Норвегии, Швеции, Польши, Китая, Индии, Бразилии. Вход на все показы свободный.

Генеральный информационный партнер XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» - телеканал «Продвижение».

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал. Создан в 2014 году, вещает в более чем 180 городах РФ, аудитория - 25 миллионов человек. Лауреат «ТЭФИ-Регион», победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 50 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах.

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