Третий Фестиваль китайской живописи Гунби открывается в Москве при поддержке TV BRICS

С 18 сентября по 20 октября в Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства при поддержке Международной медиасети TV BRICS в третий раз пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Фестиваль представит творчество современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад.

В 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет - со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, именно поэтому символично проведение выставки традиционной китайской живописи, истоки которой лежат в 206 году до н.э. Одно из главных событий фестиваля 2019 года – экспозиция работ и мастер-классы выдающегося китайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всём мире, а учебники и контуры используют все, кто создаёт картины в изысканном стиле Гунби. Ли Сяомин окончил факультет искусств Университета провинции Аньхой. Предпочитает работать в жанре «цветы и птицы» - в стиле Гунби. Особое восхищение специалистов и любителей искусства снискали его картины с пионами и лотосами. Кроме того, он создал серию копий признанных шедевров династии Сун, которые выполнены с таким мастерством, что их порой ошибочно принимают за оригиналы. У российских любителей живописи появится уникальная возможность познакомиться с мастером, который поделится секретами своего искусства.

Для всех посетителей организаторы фестиваля подготовили большую программу бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских художников. Ежедневно для гостей фестиваля будут проводиться индивидуальные экскурсии, демонстрационные мастер-классы и чайные церемонии. Все присутствующие смогут соприкоснуться с искусством живописи Китая и почувствовать, насколько оно завораживающее.

Экспозиция объединит работы современных живописцев, которые представят пейзажи, изображения цветов, птиц, животных и рыб. Любимые сюжеты – пионы, лотосы, карпы, все, что имеет благожелательное значение в китайской живописи. Работы современных художников поразят присутствующих тщательной прорисовкой: усики мотыльков, шерстка животного, нежный румянец щек красавиц или тончайшие цветовые нюансы бутонов цветов - все это виртуозно отражено в каждой работе.

Организатором фестиваля является Московский клуб любителей китайской живописи Гунби. Авторы проекта уверены – это не просто совместная выставка, а культурное сотрудничество на долгосрочной основе.

Познакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте gongbihua.ru.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.