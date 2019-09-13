13 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Третий Фестиваль китайской живописи Гунби открывается в Москве при поддержке TV BRICS

Главная Общество
Новосибирск
15:56 13 Сентября 2019
фестиваль, китай, живопись, москва
версия для печати Ico_print

С 18 сентября по 20 октября в Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства при поддержке Международной медиасети TV BRICS в третий раз пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Фестиваль представит творчество современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад.

В 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет - со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой, именно поэтому символично проведение выставки традиционной китайской живописи, истоки которой лежат в 206 году до н.э. Одно из главных событий фестиваля 2019 года – экспозиция работ и мастер-классы выдающегося китайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всём мире, а учебники и контуры используют все, кто создаёт картины в изысканном стиле Гунби. Ли Сяомин окончил факультет искусств Университета провинции Аньхой. Предпочитает работать в жанре «цветы и птицы» - в стиле Гунби. Особое восхищение специалистов и любителей искусства снискали его картины с пионами и лотосами. Кроме того, он создал серию копий признанных шедевров династии Сун, которые выполнены с таким мастерством, что их порой ошибочно принимают за оригиналы. У российских любителей живописи появится уникальная возможность познакомиться с мастером, который поделится секретами своего искусства.

Для всех посетителей организаторы фестиваля подготовили большую программу бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских художников. Ежедневно для гостей фестиваля будут проводиться индивидуальные экскурсии, демонстрационные мастер-классы и чайные церемонии. Все присутствующие смогут соприкоснуться с искусством живописи Китая и почувствовать, насколько оно завораживающее.

Экспозиция объединит работы современных живописцев, которые представят пейзажи, изображения цветов, птиц, животных и рыб. Любимые сюжеты – пионы, лотосы, карпы, все, что имеет благожелательное значение в китайской живописи. Работы современных художников поразят присутствующих тщательной прорисовкой: усики мотыльков, шерстка животного, нежный румянец щек красавиц или тончайшие цветовые нюансы бутонов цветов - все это виртуозно отражено в каждой работе.

Организатором фестиваля является Московский клуб любителей китайской живописи Гунби. Авторы проекта уверены – это не просто совместная выставка, а культурное сотрудничество на долгосрочной основе.

Познакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте   gongbihua.ru.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Телезрителей познакомят с фестивальным документальным кино и историей мировой кинодокументалистики

Телезрителей познакомят с фестивальным документальным кино и историей мировой кинодокументалистики

13 Сентября 2019 г.
14 сентября на телеканале «Продвижение» стартуют специальные показы отечественного документального кино. Ретроспектива пройдет в преддверии 30-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» и будет включать лучшие фильмы участников конкурса прошлых лет. Зна...
Новости Новосибирска: В Новосибирске открылся светомузыкальный фонтан

В Новосибирске открылся светомузыкальный фонтан

12 Сентября 2019 г.
Он будет использоваться и в образовательных целях
Новости Новосибирска: TV BRICS и Ассоциация работников литературы и искусства Пекина заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве

TV BRICS и Ассоциация работников литературы и искусства Пекина заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве

10 Сентября 2019 г.
Соглашение предусматривает обмен специалистами в сферах теле- и радиовещания
Новости Новосибирска: «Манжерок»: движение вверх

«Манжерок»: движение вверх

9 Сентября 2019 г.
Подняться на вершину Малой Синюхи теперь можно за шесть минут
Новости Новосибирска: Номинация от ТК «Продвижение» впервые появится на XXX Открытом фестивале документального кино «Россия»

Номинация от ТК «Продвижение» впервые появится на XXX Открытом фестивале документального кино «Россия»

5 Сентября 2019 г.
Фестиваль состоится в Екатеринбурге в октябре 2019 года
Новости Новосибирска: S7 собрала средства на посадку

S7 собрала средства на посадку

5 Сентября 2019 г.
Осенью 2019 года будет высажено более 90 тыс. саженцев хвойных пород в Новосибирской и Иркутской областях
Новости компаний
09/09
Керамогранит как универсальный материал
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская промышленность за пределами областной столицы почти перестала расти

Новосибирская промышленность за пределами областной столицы почти перестала расти

12 Сентября 2019 г.
Индекс промпроизводства составил 101,2% по итогам первого полугодия
Новости Новосибирска: Новосибирских ритейлеров тревожит платежеспособность покупателей

Новосибирских ритейлеров тревожит платежеспособность покупателей

11 Сентября 2019 г.
Новосибирскстат подвел итоги опроса предпринимателей
Новости Новосибирска: Экс-«сибиряк» обеспечил СКА победу над новосибирской «Сибирью»

Экс-«сибиряк» обеспечил СКА победу над новосибирской «Сибирью»

11 Сентября 2019 г.
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356