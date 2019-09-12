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В Новосибирске открылся светомузыкальный фонтан

Главная Общество
Новосибирск
12:16 12 Сентября 2019
открытие, свет, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском парке культуры и отдыха «Центральный» начал работать гидродинамический светомузыкальный фонтан. Он построен на средства «Сбербанка», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фонтан лишен привычной для таких сооружений чаши. Резервуар с водой находится под землей. По данным пресс-центра мэрии, число струй достигает 178, они бьют высотой до 10 м.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, фонтан также будет выполнять образовательную роль. Он оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы.

Как сообщали Sibnovosti.ru, договоренность о строительстве фонтана была достигнута в сентябре 2018 года. Тогда председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил, что банк готов разработать и профинансировать проект. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, банк вложил в него около 100 млн руб., затраты областного и муниципального бюджета на благоустройство окружающей территории – 44 млн руб.

Фото: страница начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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