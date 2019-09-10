TV BRICS и Ассоциация работников литературы и искусства Пекина заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве

В год празднования 70-летия русско-китайских отношений Международная медиасеть TV BRICS и Ассоциация работников литературы и искусства Пекина заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ассоциация представляет собой единственное в Пекине авторитетное объединение работников кинематографа и телевидения, осуществляющее свою деятельность при поддержке Правительства и партии КНР.

Соглашение, предусматривающее обмен специалистами в сферах теле- и радиовещания, было подписано 10 сентября 2019 года вице-президентом, генеральным секретарем Ассоциации Цзя Чжунхуа и членом совета директоров Международной сети TV BRICS Анной Милейковой.

«Сегодняшнее подписание является для нас очень значимым событием. Наша общая цель – найти правильный путь для реализации возможности обмена кадрами, обмена опытом и глобального сотрудничества по всем аспектам. Мы желаем выступить платформой по объединению наших совместных проектов: производству сериалов, программ, а также других культурных мероприятий. Добро пожаловать в Пекин!», - заявил господин Цзя Чжунхуа.

Москву в составе делегации из Пекина посетили видные деятели культуры Китая: Юй Дань (профессор Института культурных инноваций и коммуникаций Пекинского педагогического университета), Хао Цзиньмин (председатель «Пекинской компании культуры и искусств «ДаЦяньмэнь»), Пэн Кэцзюнь (редактор Пекинского телевидения), актриса Ци Хуэй и другие. Российскую сторону представили заместитель председателя Российско-Китайского делового совета Иван Поляков и Анна Милейкова.

«Российско-Китайский деловой совет более пятнадцати лет оказывает помощь и практическое содействие прямым контактам между предпринимателями и представителями культурного сообщества наших стран. Я убежден, что дальнейшее успешное развитие наших экономических отношений и переход в новое качество невозможен без полноформатного взаимодействия в медиакультурной сфере и сфере кино-анимационного производства», - подчеркнул Иван Поляков. Член совета директоров Международной сети TV BRICS Анна Милейкова отметила схожие цели и задачи у медиахолдинга и Ассоциации:

«Наша компания исключительно ориентирована на народную дипломатию, и во главу нашей идеологии мы ставим то, что можем рассказать друг другу именно на совершенно понятном, народном языке. Потенциал отношений наших государств в медиакультурной сфере не менее грандиозен, чем в сфере экономического сотрудничества, поэтому очень надеюсь, что сегодня дан старт нашему большому совместному будущему».

Подписание соглашения о сотрудничестве особенно значимо для обеих сторон в преддверии круглой даты: 1 октября исполнится 70 лет со дня образования КНР, а 2 октября Россия и Китай будут отмечать 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. В ближайшем будущем стороны планируют объединить свои творческие ресурсы и технические возможности для организации и проведения международных культурных и образовательных проектов, обмена контентом и кадрами, содействия сохранению и продвижению мультикультурных ценностей, в том числе на международном уровне, во имя всеобщего процветания народов России и Китая в рамках инициативы «Пояс и путь».

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.