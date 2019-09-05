Номинация от ТК «Продвижение» впервые появится на XXX Открытом фестивале документального кино «Россия»

XXX Открытый фестиваль документального кино «Россия» состоится при информационной поддержке телеканала «Продвижение» в Екатеринбурге с 1 по 6 октября 2019 года. В этом году в конкурсной части фестиваля появится новая номинация «За сохранение и развитие теледокументалистики», в которой генеральный информационный партнер форума - ТК «Продвижение» - отметит один из фильмов-финалистов. Сертификатами, дающими право на показ фильма в эфире телеканала, будут награждены авторы лучших фестивальных работ.

Впервые за 30-летнюю историю старейшего форума документалистов России и СНГ 14 сентября в эфире телеканала «Продвижение» стартуют ретроспективные показы лучших фильмов участников прошлых лет. Знакомиться с фестивальным кино телезрители смогут каждые субботу и воскресенье, в 10:00. Среди отобранных фильмов картины, отмеченные в разные годы специальными наградами жюри, получившие призы зрительских симпатий, а также фильм - обладатель Гран-при.

К телепремьере ретроспективы кинофестиваля «Россия» редакция канала «Продвижение» также подготовила специальный цикл передач о кинодокументалистике «Проект 123/19». Серия интервью с известными киноведами, режиссерами, критиками будет предварять показы документальных фильмов фестиваля. Ведущие эксперты российской киноиндустрии представят свой взгляд на героев и сюжеты неигровой реальности, попробуют предсказать будущее этого вида искусства и расскажут историю становления самого жанра доккино. Среди экспертов «Проекта 123/19» - культуролог, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Андрей Шемякин, историк кино, доцент кафедры киноведения ВГИК, реконструировавший утраченный фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции», Николай Изволов, куратор факультета «Современное кино и дистрибуция» Московской школы кино, киновед Всеволод Коршунов.

Программа XXX Открытого фестиваля «Россия» включает конкурс документального кино и конкурс телевизионных неигровых фильмов. Всего в этом году было подано около 500 картин из 12 стран. Свои работы представили режиссеры из Белоруссии, Казахстана, Армении, Украины, Грузии, Литвы, Эстонии, Молдавии и других стран. Общий хронометраж всех представленных фильмов – 18288 минут (или 12 дней 15 часов и 48 минут безотрывного просмотра).

В рамках специальных показов кинофестиваля «Россия» представят лучшие работы режиссеров из Франции, Норвегии, Швеции, Польши, Китая, Индии, Бразилии. Одно из главных культурных событий осени на Урале пройдет в Екатеринбурге и других городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске, Невьянске, Первоуральске.

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О медиахолдинге «МКР-МЕДИА»

В 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития создан медиахолдинг «МКР-МЕДИА». В настоящий момент в медиахолдинге работает более 500 высокопрофессиональных специалистов.

Медиахолдинг «МКР - МЕДИА» управляет следующими активами:

- Телеканал «TV BRICS» - телеканал стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с потенциальной аудиторией 3,5 млрд человек. Миссия телеканала – формирование единого информационного пространства стран БРИКС для ускорения процессов экономического развития и повышения благосостояния народов стран-участниц.

- Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает в более 120 городах РФ, аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016», в номинации «Лучший телевизионный дизайн».

- Телеканал «21 ТВ» (Армения) и «Радио Marshall» (Армения).

- Радиостанция «Радио Сибирь» – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах России и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.

- Радиостанция «ПИ FM» - радиосеть формата Hot Ac Dance Music начала вещание 1 августа 2018 года, на данный момент ее можно услышать в FM-эфире 27 городов России, online - на сайте https://pifm.ru/ и в приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание. Основу контента составляет русскоязычная музыка в танцевальной обработке.

- Информационное агентство «Sibnovosti.ru» - один из самых посещаемых новостных ресурсов в Красноярском крае. Ежемесячная аудитория, по данным Google.Analytics, - более 400 000 посетителей и более 1 млн показов страниц.

- «Сибирь онлайн» - совместный проект «Радио Сибирь» и Международного радио Китая.

- Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» успешно работает с 2007 года и способствует повышению уровня речевой культуры населения 638 городов, из которых 366 городов РФ и 272 – ближнего и дальнего зарубежья. Портал http://www.oshibok-net.ru посещают жители 100 стран мира, консультационными услугами проекта ежедневно пользуются жители 29 стран.

- Мультимедийный пресс-центр «МКР-Медиа» (г. Омск).