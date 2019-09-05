S7 собрала средства на посадку

Авиакомпания «Сибирь» собрала средства на посадку 1 млн деревьев. Эта акция призвана сгладить урон, который нанесли лесам Сибири природные пожары этого лета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным компании, осенью 2019 года будет высажено более 90 тыс. саженцев хвойных пород в Новосибирской и Иркутской областях. Первые посадки пройдут в Коченевском районе Новосибирской области 13 сентября. Всего в местном лесничестве новые посадки займут 5 га. Остальные деревья будут высажены до конца 2021 года.

«Уход за деревьями будет осуществляться в течение двух лет с момента их посадки», - говорится на сайте авиакомпании.

О начале акции по сбору средств для посадки 1 млн деревьев было объявлено в начале августа. В частности, в созданный фонд отчислялись 100 руб. с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. На время акции S7 вернула себе историческое название – «Сибирь».

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