«Радио Сибирь» Омск отметит 15-летие грандиозным проектом

«Радио Сибирь» Омск готовится отметить круглую дату! 4 сентября 2004 г. на волне 103.9 FM радиостанция впервые зазвучала в радиоприемниках омичей и жителей близлежащих населенных пунктов. Спустя 15 лет, 4 сентября 2019 года, «Радио нашей страны» отпразднует свой день рождения грандиозным проектом! На протяжении всего дня ведущие радиостанции будут рассказывать о том, что произошло за прошедшие годы в любимом городе и музыкальной индустрии.

С 8:00 до 20:00 раз в два часа, в середине часа в эфир будет выходить программа о том, как изменился Омск с 2004 года. Также слушатели вспомнят самые популярные песни прошедших лет: с 7:00 праздничный марафон откроет песня, занявшая в 2004-м году вершину хит-парада. В 22:00 музыкальный нон-стоп завершится треком, который занимает первое место в СибЧарте на текущий момент.

Какой же день рождения без праздничных звонков? С круглой датой «Радио Сибирь» Омск поздравят звезды российского шоу-бизнеса! Рома Жуков, Стас Костюшкин, группа «Пицца», Денис Клявер, Владимир Селиванов («Реальные пацаны»), dj Леонид Руденко, Artik&Asti и другие приготовили свои пожелания для радиостанции, которые прозвучат в эфире в течение всего дня.

Но и это еще не все. На один день в эфир вернутся «Стольник на бензин» – первая легендарная игра на «Радио Сибирь» Омск, а также программа «Привет»! Весь день в социальных сетях радиостанции ведущие будут принимать истории слушателей о том, как изменилась их жизнь за 15 лет, а вечером, с 19:00 до 20:00, лучшие из них прозвучат в эфире.

Не пропустите 4 сентября - «Радио Сибирь» Омск ждет всех!

Справка: Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» - один из ведущих российских медиахолдингов, управляющий значимыми мультимедийными активами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-МЕДИА» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ. На сегодняшний день «МКР-МЕДИА» состоит в партнерских отношениях с более чем 20 международными организациями.

«Радио Сибирь» – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах России и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.