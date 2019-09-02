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Четвертый кинофестиваль стран БРИКС пройдет в Бразилии при поддержке TV BRICS

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Новосибирск
17:13 2 Сентября 2019
фестиваль, брикс, москва, кино
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Четвертый кинофестиваль стран БРИКС пройдет в городе Нитерой, штат Рио-де-Жанейро, с 23 сентября по 9 октября при поддержке Международной медиасети TV BRICS.

На одном из главных международных культурных событий осени будут продемонстрированы кинопостановки из пяти стран-участниц: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Также на фестивале будут проводиться мастер-классы, кинопоказы, круглые столы, выставки и программы для студентов. Основная концепция Четвертого кинофестиваля стран БРИКС – показать ретроспективу прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии через призму истории кино, повысить уровень профессионализма, а также стимулировать молодые таланты в каждой из пяти стран.

Мероприятие будет проходить на самых знаковых культурных объектах штата Рио-де-Жанейро: Centro de Artes UFF в Икараи; Муниципальный театр Жоао Каэтано в центре города Нитерой, Sala Interartes - UFF в Сан-Доминго, и это неполный список – остальные места будут заявлены позже.

Фестиваль 2019 года организован Федеральным университетом Флуминенсе (UFF), в состав которого входит старейшая и одна из самых знаменитых киношкол страны. В состав кураторской команды вошли именитые профессора UFF, имеющие опыт кураторских выставок. Совместное мероприятие международного масштаба направлено на развитие и укрепление сотрудничества в культурной сфере между Международной медиасетью TV BRICS и партнерами из Федерального университета Флуминенсе (UFF) во имя общей цели процветания и повышения уровня благосостояния народов стран-участниц БРИКС.

Познакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте   https://bricsfilmfestival.com.br/en/.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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