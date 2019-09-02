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С началом нового учебного года родителям больше не надо будет предоставлять в детские сады медсправки из поликлиники

Главная Общество
Новосибирск
12:01 2 Сентября 2019
медицина, детсад, документы
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С началом нового учебного года родителям больше не надо будет предоставлять в детские сады медсправки из поликлиники, сообщают «Известия».

В рамках перехода на электронный документооборот с осени текущего года такой учет будет вестись автоматически. Если ребенок пропустил более пяти дней, его адрес сверяют с имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах инфекций. В случае выявления совпадений, с родителями детей свяжутся по электронной почте или отправив sms.

Если такого сообщения в семье не получали, то справка не потребуется. 

Фото yandex.ru 

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