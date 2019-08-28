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В России зафиксирован рост бедности

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14:28 28 Августа 2019
население, россия, доход, бедность
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Согласно данным, опубликованным Росстатом, численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале текущего года увеличилась и составила более 18,5 млн человек. Это почти 13% от всего населения страны.

Год назад, во втором квартале, за чертой бедности проживали 12,5% населения, отмечает РБК.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7% и составила 11 185 руб. В то время как инфляция в годовом выражении составила 5%.

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