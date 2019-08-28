В Новосибирской области удвоилось число жалоб на коллекторов

Официальные и неофициальные коллекторы все больше раздражают новосибирцев. Это следует из статистических данных, представленных управлением Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ведомства, за семь месяцев 2019 года граждане почти в два раза чаще стали жаловаться на неправомерные действия юрлиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Было принято к рассмотрению 1 023 таких обращения.

В региональном управлении ФССП также отметили, что 391 обращение касается фирм, включенных в соответствующий госреестр. Таких в Новосибирской области 11. Это уже втрое больше в годовом исчислении.

«Основными доводами, указанными в обращениях являются превышение установленной частоты взаимодействия кредитора с должником с использованием телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, а также введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств. Кроме того, граждане жалуются на то, что «коллекторы» оказывают психологическое давление, а также угрожают причинением вреда как самим должникам, так и их родным, и близким», - говорится в сообщении управления ФССП по Новосибирской области.

По результатам рассмотрения обращений уже выявлено 194 административных правонарушения, 123 лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 7,2 млн руб. (за январь-июль 2018 года – 1,6 млн руб.).

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