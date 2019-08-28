28 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области удвоилось число жалоб на коллекторов

Главная Общество
Новосибирск
10:29 28 Августа 2019
кредиты, долги, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Официальные и неофициальные коллекторы все больше раздражают новосибирцев. Это следует из статистических данных, представленных управлением Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ведомства, за семь месяцев 2019 года граждане почти в два раза чаще стали жаловаться на неправомерные действия юрлиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Было принято к рассмотрению 1 023 таких обращения.

В региональном управлении ФССП также отметили, что 391 обращение касается фирм, включенных в соответствующий госреестр. Таких в Новосибирской области 11. Это уже втрое больше в годовом исчислении.

«Основными доводами, указанными в обращениях являются превышение установленной частоты взаимодействия кредитора с должником с использованием телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, а также введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств. Кроме того, граждане жалуются на то, что «коллекторы» оказывают психологическое давление, а также угрожают причинением вреда как самим должникам, так и их родным, и близким», - говорится в сообщении управления ФССП по Новосибирской области.

По результатам рассмотрения обращений уже выявлено 194 административных правонарушения, 123 лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 7,2 млн руб. (за январь-июль 2018 года – 1,6 млн руб.).

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Прогноз: до 2036 года число женщин будет больше числа мужчин во всех регионах РФ, за исключением Чукотки

Прогноз: до 2036 года число женщин будет больше числа мужчин во всех регионах РФ, за исключением Чукотки

26 Августа 2019 г.
Данное обстоятельство обусловлено более высокими рисками смертности среди мужской части населения.
Новости Новосибирска: «Почта России» хочет создать на базе своих отделений аптеки, алкомаркеты, банки и МФЦ

«Почта России» хочет создать на базе своих отделений аптеки, алкомаркеты, банки и МФЦ

26 Августа 2019 г.
На данные преобразования госкомпания запросила у финансовых ведомств РФ 85 млрд рублей из бюджета страны.
Новости Новосибирска: В Горно-Алтайске сдали в аренду лавку купца Тобокова

В Горно-Алтайске сдали в аренду лавку купца Тобокова

23 Августа 2019 г.
Муниципальные власти рассчитывают на восстановление исторического здания
Новости Новосибирска: В России стало больше долгожителей

В России стало больше долгожителей

23 Августа 2019 г.
Более 70% из них составляют женщины.
Новости Новосибирска: В новосибирском Искитиме приостановлена работа ЦТП «Теплосети»

В новосибирском Искитиме приостановлена работа ЦТП «Теплосети»

23 Августа 2019 г.
В его работе обнаружены нарушения
Новости Новосибирска: Россияне тратят на табак и алкоголь в среднем около 3% своих расходов

Россияне тратят на табак и алкоголь в среднем около 3% своих расходов

22 Августа 2019 г.
Такие данные приводит Росстат.
Новости компаний
22/08
Opel - доступная немецкая надежность
22/08
Холдингу «Сибирский цемент» исполняется 15 лет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае у границы с Россией открыли международный порт

В Китае у границы с Россией открыли международный порт

27 Августа 2019 г.
Хуньчунь работает в формате континентального порта
Новости Новосибирска: Для новосибирского кампуса подбирают площадку

Для новосибирского кампуса подбирают площадку

26 Августа 2019 г.
Одна из них находится в районе бывшего Гусинобродского рынка
Новости Новосибирска: На новосибирскую жимолость нашлись покупатели из Японии

На новосибирскую жимолость нашлись покупатели из Японии

27 Августа 2019 г.
Кооператив «Мир» договорился о пробных поставках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356