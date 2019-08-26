Прогноз: до 2036 года число женщин будет больше числа мужчин во всех регионах РФ, за исключением Чукотки

До 2036 года число женщин будет больше числа мужчин во всех регионах РФ, за исключением Чукотки. Данное обстоятельство обусловлено более высокими рисками смертности среди мужской части населения, пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов Росстата.

Согласно данным ведомства, в текущем году на 1 тыс мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тыс к 1128. Такая ситуация характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где на 1 тыс мужчин сейчас приходится 956 женщин.

В статистическом ведомстве также не исключили, что к 2031 году года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

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