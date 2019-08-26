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«Почта России» хочет создать на базе своих отделений аптеки, алкомаркеты, банки и МФЦ

Главная Общество
Новосибирск
09:59 26 Августа 2019
реформа, россия, почта, услуги
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«Почта России» хочет создать на базе своих отделений аптеки, алкомаркеты, банки и МФЦ. На данные преобразования госкомпания запросила у финансовых ведомств РФ 85 млрд рублей из бюджета страны. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020–2027, которую госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства.

Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как ожидает «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября 2019 года.

Руководство «Почты России» предлагает  изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс человек. По мнению авторов проекта, более 80% отделений могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения».

Так, помимо доставки корреспонденций, госкомпания хочет продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать финансовые, государственные (подобие МФЦ), социальные и медицинские услуги.

Фото yandex.ru

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