В Горно-Алтайске сдали в аренду лавку купца Тобокова

Власти Горно-Алтайска сдали в аренду здание бывшей лавки купца Давида Тобокова. Дом на ул. Социалистической имеет статус объекта культурного наследия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Целью аренды здания в сообщении официального портала муниципалитета указано «сохранение и восстановление» объекта. Договор подписан 20 августа, арендатор при этом не назван.

Здание было построено Давидом Тобоковым в 1887 году. После национализации советская власть передала недвижимость Горно-Алтайской конторе государственной торговли. Позднее здесь располагался магазин электро- и хозяйственных товаров. Капремонт в здании проводили еще в 1981 году. В настоящее время его состояние оценивается как неудовлетворительное.

«Благодаря заключенному договору аренды объект культурного наследия «Лавка купца Тобокова» будет сохранен и приведен в эксплуатацию, что создаст возможность повышения туристической привлекательности на территории города Горно-Алтайска, существенно повысит уровень развития городской среды», - рассчитывают в руководстве столицы Республики Алтай.

Давид Тобоков – один из самых известных предпринимателей в истории Горно-Алтайска. Так, в 1891 году он сопровождал цесаревича Николая по Сибири, а в 1896-м присутствовал на коронации Николая II.

Фото: официальный сайт Республики Алтай