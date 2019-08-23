В новосибирском Искитиме приостановлена работа ЦТП «Теплосети»

В городе Искитиме Новосибирской области сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на 25 суток приостановили деятельность центрального теплового пункта (ЦТП) МУП «Теплосеть». Причиной стали нарушения правил эксплуатации тепловых энергоустановок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Нарушения были выявлены сибирским управлением Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки. Например, как сообщили в управлении ФСПП, разрушена кирпичная кладка несущей наружной стены здания, на предприятии используются неисправные манометры. В результате Искитимский районный суд признал предприятие виновным по ст. 9.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации тепловой энергоустановки на 25 суток.

Опечатать ЦТП удалось только после того, как были устранены последствия аварии – здание было залито водой.

Искитимское МУП «Теплосеть» было создано в 2014 году. Предприятие занимается обеспечением работоспособности тепловых сетей, передачей тепловой энергии и производством горячей воды в городе с населением 57 тыс. человек.

Фото: сайт управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области