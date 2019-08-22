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В новосибирском вузе восстановят советский бомбардировщик

Главная Общество
Новосибирск
12:22 22 Августа 2019
университет, самолет, восстановление
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) попробуют восстановить до летного состояния советский бомбардировщик Ту-2. Всего вуз получил два таких воздушных судна, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Самолеты Ту-2 привезли в вуз вчера в разобранном виде в металлических контейнерах. Бомбардировщики приобрел фонд «Крылатая память Победы».

«Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы еще не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолет будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана», - приводит сайт НГТУ НЭТИ комментарий президента фонда Бориса Осятинского.

В СССР Ту-2 выпускались в 1941-1948 годы. По данным пресс-службы вуза, самолет, который предполагается восстановить, после 1949 года был передан в Китаю, где прослужил до 60-80-х годов. После списания он был разобран и передан в американский музей War Eagles Air Museum. Он хранился в разобранном состоянии и не экспонировался.

На работы по восстановлению Ту-2 может уйти до трех лет.

Фото: сайт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ

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