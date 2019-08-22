22 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Александр Анцупов – последний герой

Главная Общество
Новосибирск
11:32 22 Августа 2019
герои, союз, войны
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске скончался Александр Анцупов – последний Герой Советского Союза, проживавший в Новосибирской области. Ветерану Великой Отечественной войны недавно исполнилось 95 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Александр Анцупов родился в селе Федосиха (сегодня на территории Коченевского района) в крестьянской семье. Звание Героя Советского Союза младший сержант Анцупов получил в ноябре 1943 года, спустя примерно год после призыва в армию, за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм». В сентябре 43-го новосибирец первым переправился через Днепр, а затем его стрелковое отделение сражалось за расширение отвоеванного плацдарма. Затем Александр Анцупов воевал на территории России и Украины. Несколько раз герой был ранен, а войну закончил в Польше.

Александр Анцупов был награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной войны I степени. В 2010 году был участником московского парада в честь 65-летия Победы. Летом этого года новосибирские власти приняли решение назвать именем Александра Анцупова одну из улиц областного центра.

В апреле этого года в Новосибирске на 98-м году жизни умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров. Это звание он также получил в 1943 году.

«Мы форсировали Днепр вместе в 20-х числах сентября на одном Украинском фронте. Он три реки форсировал -  Припять, Днепр, еще одну маленькую речушку. А я форсировал в двух местах», - сказал тогда Александр Анцупов на церемонии прощания.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском вузе восстановят советский бомбардировщик

В новосибирском вузе восстановят советский бомбардировщик

22 Августа 2019 г.
Два экземпляра Ту-2 были приобретены в США фондом «Крылатая память Победы»
Новости Новосибирска: Ботсад СО РАН поможет озеленять Новосибирск

Ботсад СО РАН поможет озеленять Новосибирск

20 Августа 2019 г.
Начать планируется с Красного проспекта
Новости Новосибирска: Жители Бурятии подали около 900 заявлений на «дальневосточный гектар»

Жители Бурятии подали около 900 заявлений на «дальневосточный гектар»

20 Августа 2019 г.
В основном участники программы хотят строить жилье и вести личное подсобное хозяйство.
Новости Новосибирска: От новосибирского ЖК «Парадиз» останется ровное место

От новосибирского ЖК «Парадиз» останется ровное место

19 Августа 2019 г.
Мэрия решила ликвидировать котлован
Новости Новосибирска: Дни Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане: во имя добра и мира

Дни Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане: во имя добра и мира

19 Августа 2019 г.
Расширение сотрудничества с партнерами из разных стран Большой Евразии
Новости Новосибирска: Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных в школах

Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных в школах

19 Августа 2019 г.
Данная мера призвана повысить эффективность образовательного процесса и стать профилактикой возможного вреда здоровью школьников.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: СГК и новосибирские общественники: открытый диалог на фоне ремонта

СГК и новосибирские общественники: открытый диалог на фоне ремонта

20 Августа 2019 г.
Лидеры общественности Новосибирска проинспектировали ход ремонтов городских тепломагистралей
Новости Новосибирска: Новосибирский Puppen Haus лишился мансарды

Новосибирский Puppen Haus лишился мансарды

19 Августа 2019 г.
Пожар в элитном ресторане потушили в ночь на воскресенье
Новости Новосибирска: В Пекине увеличивают число такси на новых источниках энергии

В Пекине увеличивают число такси на новых источниках энергии

19 Августа 2019 г.
Эти меры предпринимаются для борьбы с загрязнением воздуха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356