В Новосибирске скончался Александр Анцупов – последний Герой Советского Союза, проживавший в Новосибирской области. Ветерану Великой Отечественной войны недавно исполнилось 95 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Александр Анцупов родился в селе Федосиха (сегодня на территории Коченевского района) в крестьянской семье. Звание Героя Советского Союза младший сержант Анцупов получил в ноябре 1943 года, спустя примерно год после призыва в армию, за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм». В сентябре 43-го новосибирец первым переправился через Днепр, а затем его стрелковое отделение сражалось за расширение отвоеванного плацдарма. Затем Александр Анцупов воевал на территории России и Украины. Несколько раз герой был ранен, а войну закончил в Польше.

Александр Анцупов был награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной войны I степени. В 2010 году был участником московского парада в честь 65-летия Победы. Летом этого года новосибирские власти приняли решение назвать именем Александра Анцупова одну из улиц областного центра.

В апреле этого года в Новосибирске на 98-м году жизни умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров. Это звание он также получил в 1943 году.

«Мы форсировали Днепр вместе в 20-х числах сентября на одном Украинском фронте. Он три реки форсировал - Припять, Днепр, еще одну маленькую речушку. А я форсировал в двух местах», - сказал тогда Александр Анцупов на церемонии прощания.

Фото: сайт правительства Новосибирской области