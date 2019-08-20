В Горно-Алтайске на гастрономическом фестивале поставлен абсолютный рекорд

Гастрономический фестиваль «Мать Земля Алтай 2019», посвященный миру натуральных продуктов, культуры и туризма Горного Алтая, впервые прошел в Горно-Алтайске 10-11 августа.

Гастротуризм сегодня — это растущий мировой тренд, в котором Россия может занять особое место. Только на фестивале в Республике Алтай представителями коренных народов было приготовлено более 200 продуктов и блюд локальной кухни, их теперь туристы смогут дегустировать в ресторанах и местах размещения во время своего отдыха.

«На территории России проживает более 190 народов, обладающих своей неповторимой культурой, историей и кухней. Блюда локальной кухни вместе с современными гастрономическими тенденциями позволяют творить чудеса, открывая людям новые вкусы и ощущения, которые формируют более полное и многогранное представление о месте путешествия. Ростуризм будет системно поддерживать гастрофестивали с целью формирования на их основе точек туристического притяжения в регионах для российских и иностранных аудиторий», - рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

За два фестивальных дня свыше 42 тысяч порций блюд и напитков аутентичной и современной кухни народов Горного Алтая попробовали более 30 тысяч гостей фестиваля — это абсолютный рекорд 18-ти фестивалей «Гастрономическая карта России», прошедших в региональных столицах.

Федеральный проект Ростуризма «Гастрономическая карта России» стал одной из центральных площадок фестиваля. Он рассказывает о необъятных гастрономических сокровищах и кулинарных традициях регионов России, об истории, культуре и географии страны через блюда региональной кухни.

«На базе уникальной гастрономии и аутентичных блюд молодая региональная команда проекта строит туристический бренд Республики Алтай. На фестивале мы представили огромный пласт культуры, яркий и самобытный, являющийся прежде всего источником формирования услуг на рынке российского гостеприимства - с наибольшим экспортным потенциалом. Пожалуй, впервые мы знакомили россиян с кухней народов Горного Алтая в таком объеме. Только благодаря синергии власти и бизнеса сегодня, благодаря силе общего желания рассказать всей России, мы можем праздновать успех. Но нельзя забывать о том, что успех каждого последующего фестиваля – это результат работы на всех фестивалях и лабораториях региональной кухни во всех регионах-участниках. Хорошие итоги работы в Горно-Алтайске были бы невозможны без реализации и работы методологии на 17-ти фестивалях», - отметила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

На мобильном фудкорте молодой региональной командой шеф-поваров проекта было представлено меню, включающее блюда кухни народов Горного Алтая, приготовленные на базе локальных продуктов. Готовилось все на фудтраках «ГАЗель NEXT» специальной серии.

Фестиваль был организован при поддержке Правительства Республики Алтай, Федерального агентства по туризму и Федерации рестораторов и отельеров.