Ботсад СО РАН поможет озеленять Новосибирск

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН может принять участие в обновлении зеленых насаждений в центре Новосибирска – на Красном проспекте и в Центральном парке культуры и отдыха. Ботсад заключил соглашение о сотрудничестве с мэрией Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-центра мэрии, соглашение заключено на пять лет. Его цель - сохранение, восстановление и развитие городского зеленого фонда.

«Планируем, что первым совместным проектом станет обновление деревьев на Красном проспекте. Специалисты проведут для нас научные исследования почвы и дадут рекомендации – какие растения лучше высаживать на этой территории, чтобы это было красиво, способствовало улучшению экологии, а также хорошо приживалось в непростых условиях центра города», - прокомментировала подписание документа начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН - крупнейшее ботаническое научно-исследовательское учреждение в азиатской части России.

Фото: сайт Центрального сибирского ботанического сада СО РАН