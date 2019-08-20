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Жители Бурятии подали около 900 заявлений на «дальневосточный гектар»

Главная Общество
Новосибирск
12:59 20 Августа 2019
земля, восток, дальний, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Как сообщает пресс-служба правительства Бурятия, в основном участники программы хотят строить жилье и вести личное подсобное хозяйство.

Наиболее популярными среди заявителей стали: Иволгинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Кабанский, Прибайкальский и Кяхтинский районы. Большой популярностью пользуются компактно расположенные группы земельных участков, прилегающие к существующим селам.

Первый «дальневосточный гектар» в Бурятии предоставили семье из Улан-Удэ. Обладателями земли стали супруги Ботовы.

Земельный участок площадью около двух гектаров они выбрали в Тарбагатайском районе рядом с селом Кордон. По словам Александра Ботова, земля нужна ему для бизнеса - уже более 20 лет он занимается производством мебели.

Оформление земель проводится бесплатно, на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».

Законодательством установлено, что для жителей вновь вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Республики Бурятия и Забайкальского края программа начала действовать с 1 августа 2019 года, для всех граждан России – с 20 февраля 2020 года.

Уже сегодня соотечественники могут также оформить заявление на предоставление «дальневосточного гектара» в девяти регионах Дальнего Востока: Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотской автономной области.

Программа «дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства садового участка или строительства дома, ведения подсобного хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Фото с https://www.sakha.gov.ru/

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