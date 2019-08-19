От новосибирского ЖК «Парадиз» останется ровное место

В центре Новосибирска начали засыпать котлован на месте строительства жилого комплекса «Парадиз». Разрешение на строительство жилья ООО «Брик» получило еще в 2013 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение о ликвидации котлована на ул. Журинской было принято по итогам экспертизы состояния его несущих конструкций. Она подтвердила, что котлован представляет угрозу безопасности для жителей близлежащих домов на ул. Фрунзе. По данным пресс-центра мэрии, подрядная организация уже приступила к ликвидации котлована. Работы должны занять не более трех месяцев.

Как писали Sibnovosti.ru, 30-этажный элитный комплекс «Парадиз» должен был стать самым высоким жилым зданием в Новосибирске. Однако работы остановились на стадии котлована. Позднее обрушение подпорных стенок привело к сползанию грунта на территории соседних домов. В 2017 году ситуация была официально признана чрезвычайной. На укрепление стенок котлована мэрия Новосибирска потратила из бюджета около 7 млн руб.

«После завершения работ мэрия города Новосибирска подаст исковое заявление о взыскании с ООО «Брик» понесенных затрат на устранение последствий чрезвычайной ситуации, вызванной действиями ответчика», - отмечается в сообщении пресс-центра мэрии.

Фото: сайт ЖК «Парадиз»