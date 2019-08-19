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Дни Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане: во имя добра и мира

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Новосибирск
18:30 19 Августа 2019
евразийский
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Дни Ассамблеи народов Евразии пройдут с 30 сентября по 5 октября в Азербайджане.

«Ассамблея народов Евразии ведет активную деятельность по расширению сотрудничества с партнерами из разных стран Большой Евразии, реализации проектов и мероприятий, направленных на усиление интеграционных процессов и миротворчества посредством инструментов народной дипломатии, расширения культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества, межнационального и межрелигиозного диалога, развития бизнес-партнерства, налаживания новых деловых контактов, обмена опытом, - сообщает Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова. – Именно в этих целях и появился такой формат, как Дни Ассамблеи народов Евразии».

Предстоящие Дни Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане – это время традиционных рабочих встреч с представителями власти, международных межправительственных и неправительственных организаций, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, деятелями науки и культуры, журналистами.

Кроме того, пройдет Международный общественный форум «Сохранение исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» с показом фильмов Фестиваля «Победили вместе». Эти события представляются особенно актуальными накануне празднования 75-летия Великой Победы и для сохранения мира во всем мире, так как, видимо, только уроки этой последней войны способны уберечь всех нас от ошибок прошлого.

Дни Ассамблеи народов Евразии – это международный проект, который уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Он полностью соответствует и способствует основным целям Ассамблеи народов Евразии.

«Евразийская интеграция, мир и дружба между народами для нас не пустые слова, - сказала Светлана Смирнова. – От Дней Ассамблеи в Азербайджане мы ожидаем новых идей и проектов в самых разных сферах, новых знакомств и связей, укрепляющих взаимопонимание между народами нашего большого континента Евразия».

Дни Ассамблеи народов Евразии уже успешно прошли во Франции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Болгарии, Монголии. Благодаря этим поездкам Ассамблея прирастает новыми друзьями и партнерами в самых различных сферах деятельности, в том числе на самых высоких государственных уровнях.

 

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